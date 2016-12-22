陸企年度5大海外投資 安邦、海航和萬達皆上榜

萬達集團今年初赴美收購好萊塢傳奇影業。（圖/中新社）

隨著2016年逐漸接近尾聲，回顧這一年大陸企業在海外的表現，只能用「爆買」一詞來形容，美國財經雜誌整理出年度5大海外投資案，其中以安邦保險集團（Anbang Insurance）砸下65億美元（約2,145億台幣）買下美國戰略酒店集團（Strategic Hotels And Resorts）一案獨占鰲頭。此外，包含海南航空集團（HNA Tourism Group）入主希爾頓酒店（Hilton）、萬達地產（Dalian Wanda Group）買下好萊塢傳奇影業公司（Legendary Entertainment）都名列其中。

據《富比士》雜誌（Forbes）報導，隨著大陸企業手中資金日漸充足，海外投資與併購在今年得到最大的發展。雜誌整理出陸企年度5大投資案，以安邦保險投入65億美元（約2,145億台幣）併購美國的戰略酒店集團位居榜首，依序分別是海南航空以64.9億美元（約2,142億台幣）入主希爾頓酒店1/4股份、天津天海集團用60.7億美元（約2,003億台幣）買下資訊服務商英邁（Ingram Micro）、青島海爾集團（Qingdao Haier Co.）砸56億美元（約1,848億台幣）買下奇異（General Electric）應用電器部門，以及最受關注的萬達集團進軍好萊塢，以35億美元（約1,155億台幣）買下傳奇影業公司。

安邦保險砸下65億美元買美國戰略酒店集團，名列海外投資訂單第一名。（圖/美聯社）

黑石集團創辦人蘇世民，以私人名義砸重金在北京清華大學設立書院和獎學金。（圖/美聯社）

這5大投資案中，金額前2高的安邦保險與海航集團，都是透過著名的跨國資產管理- 黑石集團（The Blackstone Group）之手完成。黑石集團近年來與大陸的關係日漸密切，共同創始人蘇世民（Stephen A. Schwarzman）更於2013年以個人名義捐出1億美元（約33億台幣）並在北京清華大學成立募款項目，在募得約3億多美元（約100億台幣）後於今年成立清華蘇世民書院，對全球優秀學子進行招生並給予優渥獎學金與就學環境，首屆學生200名，已於7月份正式入學。

隨著這一波「爆買」的風氣過去後，由於人民幣持續看貶和國內經濟呈現疲軟之因，再加上大陸官方逐漸縮緊對外金融的控管，以及美澳歐等國對陸企併購的刻意阻攔等因素。恐怕在未來新的一年，「爆買」的狀態將被海外拓點、設廠所取代。

(中時電子報)