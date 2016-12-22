新北官員接受廠商招待 遭監院彈劾

監察院調查發現，新北市政府工務局前簡任技正王灌民於民國101年至103年間，接受廠商招待，核准多項執照，今天通過提案彈劾，移送公務員懲戒委員會。

監察院表示，新北市政府工務局前簡任技正王灌民於101年至103年間，多次接受有業務往來的業者招待赴大陸深圳及國內中部地區打高爾夫、唱歌娛樂，期間並核准該業者多起使用執照申請案，且其兩次赴大陸地區都未依規定向所屬機關申請。

監察院調查發現，王灌民與該業者將其女兒不實任職於該業者建築事務所薪資計入該所薪資支出，以申報業者綜合所得稅，並於101年間持不實的扣繳憑單及服務證明，申請獲中華郵政公司的購屋優息貸款。

監察院指出，102年間，王灌民知悉有業務往來的業者與人合資購買土地興建住宅大樓販售，竟要求讓售股份，並交付投資金，違反公務員服務法、新北市政府員工廉政倫理規範等規定。1051222

(中央社)