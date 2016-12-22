羅曼：北京將繼續試探台灣邦交國
傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼今天指出，聖多美普林西比與台灣斷交，應是聖國主動接觸中方，相信北京會繼續試探台灣的邦交國。
前美國在台協會台北辦事處處長包道格 （DouglasPaal）分析指出，蔡總統明年1月將訪問拉美4國，中方有可能現在或在出訪期間試探這些國家倒戈的可能性。
羅曼（Walter Lohman）分析，從水下無人偵測機事件到台聖斷交，可能都是北京對近期美中台變局的回應。但這次是聖國主動與中方接觸，不是中方找聖國，現在應關注中聖兩國何時建交，如果時間拖得愈久，就是聖多美主動，而非北京主導。
至於台聖斷交事件是導因於美國總統當選人川普（Donald Trump）可能鬆動一中政策的談話，或是總統蔡英文未說92共識？羅曼認為，台聖斷交的發展，與北京自蔡總統勝選後採取的對台立場是一致的，這與美國的台海政策關連性較低，相信北京會繼續試探台灣的邦交國。
羅曼指出，中方當然對川普近期的動作感到不悅，但相信北京會靜觀其變，並試圖影響美國新政府的行事手法，美國可能會以提高對台支持回應。
前美國在台協會台北辦事處處長包道格 （DouglasPaal）近期訪問兩岸，他認為，北京方面確實有人認為，要以強烈外交手段回應川普與蔡總統通電話。
包道格指出，但中方向來有各種不同的意見，台聖斷交也可能是中方對台灣出手，並在川普尚未就任前，先行採取行動。蔡總統明年1月將訪問拉美4國，中方有可能現在或在出訪期間試探這些國家倒戈的可能性。1051222
(中央社)
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