元旦起 國旅卡8千元限用於團體旅遊

中國大陸觀光客來台人數銳減，為振興國旅市場，行政院今天拍板明年元旦起將採用國民旅遊卡新制，一半額度8000元限用於團體旅遊，至少36億元投入國旅，預估將帶動近百億商機。

交通部觀光局長周永暉在行政院會後記者會表示，因應陸客縮減衝擊，觀光局今年推出3支箭，首先輔導陸團業者轉型國內旅遊 ，已有292家陸團業者完成培訓，佔陸團業者總數67％。

他表示，其次是補助業者辦理國內旅遊，近8成集中於因陸客縮減受創的9縣市，參團旅客近18萬人，申請補助金額新台幣2億3647萬元，帶動約8億700萬元商機。第三是結合電子票證與綠色生態，採用多元行銷，整合各地方政府資源並提供行程優惠誘因。

周永暉表示，明年元旦起將啟動國旅卡，公務員領取的1萬6000元休假補助，其中8000元限用於團體旅遊，採刷卡金額核實補助。

他表示，團體旅遊有3個方案，包括參加各機關的團體旅遊、自行參加旅行社辦理的團體旅遊，以及參加「台灣關巴」網站的旅遊產品。

周永暉表示，希望國旅卡扮演火車頭角色，由公務員帶動國民旅遊。國內旅遊是明年國家產業支撐主軸，希望藉此強化國內各旅遊點。觀光局會推薦100條路線以上提供選擇，利用優質路線結台灣觀巴的小眾方式，達到深度旅遊目的。

國家發展委員會人力發展處處長林至美表示，政府每年補助國旅卡約73億，但僅2成用在旅宿。元旦起國旅卡新制上路後，將有至少5成、36億元限用於團體旅行，其餘部分才可用於一般消費，預估還可衍生帶動近百億商機。

行政院發言人徐國勇轉述，行政院長林全表示，台灣有豐富的觀光資源，今年下半年在陸客銳減的不利因素下，仍較去年提早9天達成千萬旅客來台目標，顯見台灣具開發國際客源的潛力和可行性。

林全指出，因應陸客減少的挑戰和衝擊，要作最好的準備，不過「危機就是轉機」，希望觀光產業藉此轉型，首先從國民旅遊著手，以國民旅遊卡作為起點，重新檢視整體國民旅遊，推動其完備化及高品質發展。

林全表示，國際觀光客部分也應藉這次機會朝多元、深化方向轉變，不要讓國際觀光受政治因素影響，尤其可推動觀光旅遊行程的便捷化、發展在地觀光特色、旅館或其他公共服務與國際標準接軌、價格平價化等。另外也要利用特別活動的機會，如世大運等，讓不同時間都能有吸引國際觀光客的亮點，希望交通部就這些部分作更好的規劃，藉由這次的改變讓台灣觀光發展更加茁壯。1051222

(中央社)