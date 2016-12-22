珍芳達支持原住民抗爭油管 籲川普相挺

熱中政治的奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）今天懇求美國總統當選人川普（Donald Trump），支持北達科他州原住民拒絕建造油管的抗爭行動。

法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，珍芳達關閉她在富國銀行（Wells Fargo）好萊塢分行的帳戶，以抗議該銀行投資達科他輸油管（Dakota Access Pipeline）。近幾個月來，北達科塔州「立石蘇族部落」（Standing Rock Sioux Tribe）原住民持續抗爭，不希望當地興建油管。

當法新社詢問珍芳達，對據稱有插股油管商能源運輸伙伴公司（Energy Transfer Partners）的未來總統川普有什麼話想說時，她請川普「尊重我們和原住民的約定」。

「我們是客人，來到他們的土地上，但我們從沒認真看待這個事實。」

「他們幾世紀以來都在告訴我們要怎麼和這塊土地相處，我們卻沒有聽進去。現在我們自食惡果，是時候傾聽了。」

「從沒人要求他們做徹底的環境衝擊報告，以他們傷害的土地和水量來看，真是不可思議。」

「我只是不想和沒好好調查就投資素行不良公司的銀行有瓜葛。」

立石蘇族部落擔心油管污染水源，也擔心油管路線危及聖地。

他們和油管商的衝突贏得北美其他原住民族和民眾支持，數千人近來在油管工地旁露營抗議，有些人甚至從4月起紮營至今。

本月稍早，軍方拒絕核發在密蘇里河底埋設油管的許可證，對於以密蘇里河為飲水來源的立石蘇族而言，不啻為一大勝利。

但川普明年1月就職後可能推翻這項決定。交接團隊發言人19日表示，即將上任的政府支持這條長1886公里的油管計畫。（譯者：中央社鄭詩韻）1051222

(中央社)