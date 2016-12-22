劉兆玄任新職 繼續推動中華文化

前文化總會會長劉兆玄卸任會長職務後，接下「中華文化永續發展基金會」董事長一職，他今天在新書發表會上說，基金會以學術發展為主，將發展出一套能影響世界的指標。

劉兆玄今天以作家「上官鼎」身份，舉行新書「從台灣來」新書發表會，這是他以上官鼎筆名復出後的第三部小說。

日前因民進黨政府和中華文化總會的紛爭，劉兆玄在11月底宣佈辭去會長，並不再過問文化總會的運作與業務，當時他預告「後會有期」，指的是他接下「中華文化永續發展基金會」董事長職務。

「中華文化永續發展基金會」在今年一月獲准成立，當時基金會登記的地址，就是文化總會的地址，劉兆玄今天表示，「中華文化永續發展基金會」地址已經更改到光復南路，而基金會的目的是在推展中華文化，偏向學術單位，要設計一套對世界有影響的指標，像是國內生產總值GDP等。

不少馬政府時代官員今天出席上官鼎新書發表會，包括前國立故宮博物院長馮明珠、前國發會主委管中閔等都前來祝賀。1051222

(中央社)