2020中共奪台說 馮世寬：國軍有能力突破

國防部的「五年兵力整建」及「中國軍力報告書」中指出，中國可在2020年完成「對台用武全面性作戰能力」。國防部長馮世寬今天表示，國軍有信心也有能力可以突破這種封鎖。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部進行「民國 107年國防部停止徵集義務役役男及實質達成募兵制目標之相關規劃、執行進程」專案報告。

國防部向立法院提出的「五年兵力整建」及「中國軍力報告書」中都指出，中國可在2020年完成「對台用武全面性作戰能力」，民主進步黨籍立法委員王定宇質詢國防部有沒有因應措施？馮世寬答詢表示，國軍可以突破這種封鎖，「有信心也有能力」。

中共解放軍空軍近來經常在台灣週邊空域進行遠航訓練，王定宇指出，解放軍拿台灣的高山與島嶼當作背景拍照，未來很有可能把台灣監控共軍的F-16戰機照片都公布，甚至未來共軍還增加機隊的數量，國防部要怎麼辦？

國防部作戰及計劃參謀次長室次長姜振中表示，迄今解放軍軍機並沒有刻意飛進台灣的防空識別區內，但只要飛進，國軍會有相關因應；如果編隊數量增加，國軍會全程監控，也會有相對兵力。

國防部通信電子資訊參謀次長室次長李廷盛也指出，中共以民掩軍的海測船並沒有進入台灣的臨接區及領海。

此外，前中國南京軍區副司令、退役中將王洪光日前表示，2020年前軍事衝突是肯定的，2020年前後要爆發台海戰爭，很可能一舉奪取台灣；民進黨立委羅致政質詢時認為國防部要有因應做法，不需要由部長來回應，那是「上駟對下駟」，但可以找些退役將領來回應，馮世寬表示這可以做得到。1051222

(中央社)