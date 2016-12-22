武漢房市限購再擴大 1年4度加碼

我要評比

中國大陸湖北省武漢市住房保障和房屋管理局昨天連夜在官網公告，今天起將武漢樓市限購區域從中心城區擴大到新城區部分熱點區域。這是武漢今年第4次加碼調控房市。

16日閉幕的中共中央經濟工作會議定調大陸2017年經濟工作，其中提到房市平穩發展，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」的定位。

中新社報導，今年以來，武漢先後4次推出房市調控政策。先前3次加碼，限購區域房市降溫效果明顯，但不在限購區域的新城區則量價齊漲。

根據最新房市政策，武漢限購區除先前公布的7個中心城區及武漢東湖新技術開發區、武漢經濟開發區、武漢東湖生態旅遊風景區外，東西湖、江夏、黃陂三個新城區的部分區域也納入限購範圍。

上述區域住房限購措施自22日起施行。在限購區域內，武漢本市戶籍居民購買2棟普通商品住房最低自備款比例為50%，禁止購買第3棟住房；非武漢戶籍居民購屋需提供自購房之日前2年（含2年）連續繳納社會保險或個人所得稅證明，禁止購買第2棟住房。1051222

(中央社)