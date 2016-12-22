盼總統聽見心聲 復興工會突襲總統官邸

復興企業工會今天號召逾500員工走上街頭抗議，原訂走向總統府，但遊行隊伍突然轉往總統官邸，在封鎖線前，把寫有訴求的信折成紙飛機射向官邸，盼總統蔡英文聽見他們的心聲。

雖然工會臨時改變路線，但警方似有準備，因此訴求過程平和。復興員工走到警方位在愛國西路的封鎖線前，高唱改編自興航企業歌曲「每一天都不同」的「每一天都跑路」後，便將手中要給蔡總統的信折成紙飛機，象徵性的射進總統官邸。

上個月復興航空宣布解散，資遣旗下的1700名員工，引發勞資糾紛。復興企業工會今天走上街頭，從復興航空的母公司國產實業，原定要走到總統府前，但在抵達總統府時，臨時決議挺進總統官邸。

復興工會顧問林佳瑋說，員工在夜宿董事長林明昇家前面時，都有寫一封信，希望要告訴總統蔡英文他們的心聲，因此決定到總統官邸，以紙飛機的形式射進總統官邸。

在復興服務21年的資深員工張芷宜代表念出工會寫的信，張芷宜說，「與我們切身相關的復興航空大量解僱案，政府各部門傷透了我們的心！我們必須要問，蔡總統您底下的金管會、交通部和勞動部，到底都在幹什麼？」

張芷宜表示，林明昇摧毀了他們對公司的情感與信任，教他們看清資本家的嘴臉，但政府讓他們體認勞工的弱勢與孤立無援，「政治，原來並不如蔡總統宣稱，貼近人民需求，帶給人民幸福，政治，冷漠無情，離我們好遠」。

她說，也許這些載著勞工訴求的紙飛機，這次只能孤單地降落在總統府前的空地上，得不到任何回應。但是，被資本家踐踏、被政府無視的勞工終會集結，準備下一次的鬥爭。

復興企業工會副理事長龐閔憶表示，之前有去過總統府轉交陳情書，但卻被轉交至交通部跟民航局手上，因此今天才決定要到總統官邸表達訴求。

龐閔憶說，他們要求董事長林明昇跟總裁林孝信應該要出席12月29日的協商會議；交通部應該協助收線收人；且因政府不願意幫勞工發聲，才導致許多惡質企業安心倒閉，政府不應縱容。

龐閔憶指出，在協商會議之前，還會有更多針對復興航空及其母公司國產實業的抗議行動。1051222

(中央社)