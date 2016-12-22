奧蘭多血案受害者家屬 控告臉書推特谷歌

我要評比

美國佛羅里達州奧蘭多夜店槍擊案3名受害者的家屬，聯合向臉書、推特與谷歌提出訴訟，指控它們允許他人散播煽動恐攻的極端主義宣傳內容，從而提供伊斯蘭國「實質支持」。

法新社報導，宣誓效忠伊斯蘭國的凶手馬丁（OmarMateen），6月在奧蘭多「脈動」（Pulse）夜店大開殺戒，造成49人喪命與53人受傷，為美國史上死傷最慘重的濫射案。

29歲的阿富汗裔美國公民馬丁狹持人質後，與警方交火時遭擊斃。

3名受害者克勞斯比（Tevin Eugene Crosby）、葛瑞羅（Juan Ramon Guerrero Jr.）與荷黑雷耶斯（Javier Jorge-Reyes）的家屬，本週向這些網路巨擘提出訴訟，理由是它們「知情卻輕率地」讓伊斯蘭國利用社群媒體，作為招兵買馬、募資與宣傳的工具。

訴訟說：「這項實質支持，持續助長ISIS崛起，因而煽動ISIS，或是讓ISIS能夠發動許多恐怖攻擊」，包括奧蘭多屠殺事件。ISIS為伊斯蘭國縮寫。

訴訟中援用的法律術語「實質支持」，在美國法律之下構成犯罪。訴訟請求判令這些企業支付補償性損害賠償。

臉書向法新社回應這起訴訟時表示，臉書「致力於提供讓人們感到安全的服務」。

臉書說：「我們社群守則清楚表明，臉書上沒有容身之處給參與恐怖行動的團體，或是對這類行動表達支持的內容，一旦我們接獲檢舉，將隨即採取行動移除內容。我們十分同情受害者與其家屬。」（譯者：中央社周莉芳）1051222

(中央社)