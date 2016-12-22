推動反核食公投 郝龍斌赴宜蘭宣傳

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國民黨副主席郝龍斌（左）22日以反核食公投發起人身分，前往宜蘭宣傳。他說，目前已回收7萬8000多份連署書，逐漸接近連署成立門檻9萬3000份，呼籲其他民眾支持。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 105年12月22日

國民黨副主席郝龍斌今天以反核食公投發起人身分，前往宜蘭宣傳。他說，目前已回收7萬8000多份連署書，逐漸接近連署成立門檻9萬3000份，呼籲其他民眾支持。

郝龍斌宣布展開反日本核災區食品進口公投連署活動後，上午前往宜蘭縣議會，請託當地縣議員協助他在宜蘭推動這項工作。

郝龍斌說，雖行政院已宣布日本核災區食品「暫緩開放」進口，但我們需要的是「確定不進口」。民進黨當初推動非核家園，就是擔心核污染會影響民眾健康，如今卻枉顧民意，沒聽到民間的聲音。

「連署越多，力量越大」郝龍斌表示，目前統計全台收回的「反核食、救孩子」連署書已累積7萬8000多份，逐漸接近連署成立門檻9萬3000份，希望宜蘭民眾也共同加入，共同完成連署的最後一哩路。1051222

(中央社)