行政院核定 4/7言論自由日

總統蔡英文今年就職前出席鄭南榕殉道27週年紀念追思會時曾表示，執政後要兌現承諾，將4月7日訂為言論自由日，行政院今天核定。

行政院長林全在行政院會表示，民主與自由是台灣的基本價值，也是許多前輩努力爭取而來的輝煌成果。民國78年4月7日鄭南榕為了爭取言論自由所做的犧牲，開啟日後改革的契機，也喚起國人對言論自由的重視，行政院核定內政部所報，訂定每年4月7日為言論自由日，希望讓國人瞭解言論自由的意義與價值。

林全指出，請內政部、國防部、教育部、法務部與文化部等相關部會，妥為規劃推動相關業務或舉辦活動，並邀請立法委員或各界有關人士參加相關活動，於明年4月7日言論自由日，從不同層面的豐富內涵，詮釋言論自由的真諦，促使民主再一步深化。1051222

(中央社)