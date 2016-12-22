長照人力再拉警報 照管專員缺很大

台灣社會福利總盟22日表示，照管專員人力資源不足，平均一名照專要對應591名個案，六都缺人嚴重，且照專多是約聘僱，離職率高，影響服務品質。中央社記者陳偉婷攝 105年12月22日

台灣社會福利總盟今天表示，照管專員人力資源不足，平均一名照專要對應591名個案，六都缺人嚴重，且照專多是約聘僱，離職率高，影響服務品質。

社團法人台灣社會福利總盟上午舉行記者會，分析各縣市長期照顧服務指標。在照管專員人力，依政策規劃，每200名失能人口設1名照管專員，6名照專設1名督導，但實際任職人數跟標準有落差，人口愈多縣市，缺口愈大，六都都缺人嚴重。

根據調查，人力不足，直接影響照專過勞，全國統計每名照專平均要服務591名個案，新北市和宜蘭縣案量甚至破千，工作條件、待遇、升遷受限，也成為照專離職率高原因。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，照管專員是長照服務關鍵角色，他們實際在第一線接受民眾申請服務，並適當分配民眾需要的資源，有好的照管專員才能確保服務品質。

不過，林金立說，現在多數照管專員都是約聘僱，薪水、福利制度受限，也沒有好的職涯發展，政府補助的錢也不夠多，過去甚至發生過照專做半年才領到薪水。人力少、負荷重，且每個案家評估工作半年就要重做一次，不堪負荷者選擇離職，但高流動率意味照專經驗養成難，經驗值不足就會影響評估結果。

林金立舉例，有些照專到第一線看，看到服務案家冰箱有食材，就自認「案家會料理，不需要送餐」，但忽略案家可能沒有自己下廚的能力，或沒有安全的用餐環境，這些評估基準都需要經驗累積。

根據調查，民眾申請服務到核定，全國總計平均約需6.5日，但全台各縣市等待日數差異很大，新竹市平均要等29.8日，新北市也要等12.9日，高雄市則等12.6日、台東縣等11日，這幾個縣市的個案量、照專異動率、人力缺額也都偏高。

在居家服務方面，調查也發現，從核定服務到民眾實際得到服務，全國民眾平均要等16.15天，台北市等待日數更長達1個月。

社會福利總盟秘書長孫一信表示，綜合各項評比，照專人力資源不足，服務設施不足且不均，日照、喘息、居家服務部分服務使用率偏低，都顯示服務供給與需求掌握不夠精確，且各縣市服務量能也存在巨大差距。

林金立也指出，政府推動長照2.0政策，中央下放權力給地方政府，但22個縣市有22套作法和解釋，形成多頭馬車，政府對長照發展也沒有統一的國家數據，到現在連支付標準、給付時數都還有得吵。1051222

(中央社)