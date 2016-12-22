兩岸服貿貨貿重談？李世光：沒機會推動

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TPP前途未卜，立委關切，經濟部是否想要重談兩岸服貿、貨貿協議？經濟部長李世光今天表示，「沒有」，並強調沒有機會推動，他認為必須雙方都有意願才能往下討論。

立法院經濟委員會今天邀請李世光，針對國內促進投資、招商等景氣復甦相關工作成果進行報告，並備質詢。

川普當選美國總統後，喊出上任就要退出TPP(跨太平洋夥伴協定)，沉寂許久的兩岸服務貿易協議、貨品貿易協議，國民黨籍立委廖國棟質詢時關切，經濟部有沒有想要重新拿出來談？

李世光當場回應，「沒有」，並強調「不是說我們要談，就可以談」，貿易協定必須雙方都有意願，才能往下討論，而以現況來看，他認為沒有機會推動。

李世光以兩岸服貿協議為例，目前根本沒有法治基礎可進一步推動，還待兩岸協議監督條例通過，他強調法治基礎一旦存在，那又是另外一個回事，「但現在是根本不存在這件事」。1051222

(中央社)