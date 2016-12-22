菲國地牛10次翻身 最大規模5.2

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菲律賓中部麥多龍鎮（Maydolong）近海上午11時發生規模5.2地震，截至發稿時間未傳出建築物損壞及人員傷亡的報告，但菲律賓火山暨地震研究所預測，將有餘震。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）在1份通告中說，地震約發生在上午11時02分，規模為5.2，因地殼移動而起，震央在中部麥多龍鎮西南方約17公里處近海，深度為45公里。

通告稱，地震預料不會造成破壞，但可能會有餘震。

菲國位於太平洋火山圈和地震斷層帶，光是從今天凌晨12時52分到中午12時以前，火山暨地震研究所就已監測到10場地震，規模從2.0到5.2不等。1051222

(中央社)