企業贊助模擬機 景美女中拔河隊拚連霸
為助中華拔河隊備戰2017世界運動會，中華民國拔河運動協會理事長吳育昇奔走募款，在獲企業贊助後添購模擬機，盼科學化的訓練讓拿下代表權的景美女中能完成4連霸佳績。
中華女子拔河隊2005年在德國進行的世界運動會奪得冠軍，至今已在世界運動會完成3連霸，但中國大陸近期以科學化訓練，使成績突飛猛進並對中華隊造成威脅。
因此，中華民國拔河運動協會理事長吳育昇奔走向企業募款逾百萬元，購置3台「油壓式拔河訓練模擬器」，並捐贈給景美女中、僑泰中學、鼓山高中3所北、中、南的基層學校，希望讓教練、選手在訓練上有事半功倍的成效。
吳育昇表示，這台由企業贊助的模擬器在訓練的安全性上提升不少，也讓選手受傷的機率大大減低，同時可由電腦設定模擬的情境，讓訓練更安全、更有效率，希望幫助拔河隊於2017年在波蘭進行的世界運動會中完成4連霸大業。1051222
(中央社)
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