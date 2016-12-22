遠洋漁業條例將上路 林全指示加強執法

我要評比

遠洋漁業條例將於明年1月20日上路，行政院長林全今天指示農委會漁業署與相關部會通力合作，加強執行，使台灣遠洋漁業管理與國際接軌，早日解除歐盟黃牌，改變台灣國際形象。

林全在行政院會中也表示，媒體報導漁船捕撈日誌及文件偽造等情事，應釐清事實，如有制度面問題，請相關主管機關儘速檢討改進，避免類似個案再度發生。

林全表示，新的法律架構及規範已趨完備，請漁業署同仁務必嚴格執法，不得怠惰。至於境外僱用外籍船員相關權益，仍有相當大的改善空間，請行政院政務委員林美珠持續督導農委會，健全漁工勞動檢查機制，以確保漁工權益，落實經濟社會文化權利公約的相關規定。1051222

(中央社)