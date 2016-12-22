兩岸服貿貨貿重談？經濟部長李世光：沒機會

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

經濟部長李世光。（黃世麒攝）

經濟部長李世光22日在立法院表示，「沒有」要重談兩岸服貿、貨貿協議，並強調沒有機會推動，認為雙方都有意願才能往下討論。

(中時)