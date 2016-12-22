加拿大鮭魚檢出放射性元素 源自福島核汙染

據大陸央視新聞用戶端22日消息，加拿大維多利亞大學的海洋學專家近日表示，他們在加拿大西海岸的鮭魚身上，首次檢測到銫-134放射性元素，證明日本福島核汙染已經擴散到北美地區。這是在歐美媒體近期陸續報導北美太平洋沿岸地區出現遭到核汙染魚類後，加拿大專家首次證實這一消息。

傑伊·卡倫是維多利亞大學地球和海洋科學院的教授，從2014年開始，他和他的研究團隊以及600名志願者，開始對福島核汙染的擴散進行跟蹤研究，他們收集了400多種魚類和海水樣本用來檢測。

卡倫教授說，為了檢測魚體內的人工放射性元素，2015年捕了一些魚，這些魚和過去3年裡捕獲過的400多條魚不同。其他魚沒有檢測出來人工放射性元素，在這些魚身上檢測到了另一種人工放射性元素銫-137，於是就決定來測定其含量以及與福島核事故的關係。「我們的方法就是找到銫-134，因為這種同位素有2年的半衰期。我們發現了銫-134，說明魚已經受到福島核事故影響。」

(旺報)