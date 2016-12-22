立委倡高鐵環島 陳添枝：整合現有軌道系統

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國發會主委陳添枝（中）、經濟部長李世光（左）、經濟部次長王美花（右）22日赴立法院備詢。（黃世麒攝）

國發會主委陳添枝22日在立法院表示，行政院正規畫整合既有的高鐵、台鐵、捷運等系統，建置全台完整的軌道網建設，縮短城鄉差距。

(中時)