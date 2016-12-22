韓駐台代表履新 總統盼洽簽台韓租稅協定
蔡英文總統今（22）日上午接見駐台北韓國代表部新任代表楊昌洙，除期待台韓建立更完整、更全方位的對話機制，並盼能儘速洽簽《台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定》，深化雙邊經貿關係。
總統歡迎楊代表來台履新，並稱楊代表有非常豐富的外交經歷，對亞太事務也熟悉，未來在楊代表的主持之下，台韓之間一定可在現有的基礎上，持續拓展雙方在產業、經貿、文化等面向的交流。
總統認為，為了亞太地區的繁榮與和平，台韓之間有更深入合作的必要性；總統稱，事實上，台灣和韓國有相似的民主化歷史與經濟發展的軌跡，也同樣在亞太區域安全的議題上扮演重要的角色。期待台韓之間能建立更完整、更全方位的對話機制，包括政府之間的往來及智庫所舉行的各種區域安全會議，我方都願意跟韓國一起來努力。
總統指出，台韓也是緊密的貿易和投資夥伴，應繼續推動經貿相關協定的進展。尤其《台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定》的洽簽，下個月將在台北舉行第四次會議，樂見該互惠互利的協定能盡早完成。
(旺報)
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