日本持續少子化 年出生數恐跌破百萬

日本2016年出生的孩子的數量有可能自1899年開始統計以來首次跌破100萬人大關，預計降至98萬～99萬人左右，回到一百多年前水準。除了20～39歲人口減少之外，由於育兒導致的經濟負擔，生育第2個孩子的夫妻正在減少，日本社會少子化的加劇再次凸現。

日本厚生勞動省將於近期發布2016年人口動態調查推算值。2015年為100萬5677人。已發布的2015年8月～2016年7月的1年間的出生人口數為99萬人，低於100萬人。還不到戰後日本第一波嬰兒潮時期出生數達到頂峰的1949年的4成。在規模上則相當於100多年前的水準。

出生數的降低在很大程度是因為20～39歲女性的減少。據截至2016年10月的人口推算顯示，日本這一年齡段的女性約為1366萬人，比10年前減少了2成。

日本2015年的女性一生中生育孩子的平均數為1.45，比上年提高0.03個百分點。與創出最低水準的2005年（1.26）相比正在改善。不過，女性人口正在減少，不足以推高人口出生數。

2016年，日本的死亡人數超過出生人數，人口自然減少也已持續10年。有可能達到創戰後最多的30萬人。

(旺報)