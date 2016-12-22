陳金鋒離開桃猿？經紀人：有與其他隊接觸

陳金鋒的經紀人已為他的未來去向，投石問路。(本報資料照)

「鋒炮」陳金鋒未來去向為何？他的經紀人張家銘證實表示，確實有與其他接觸，但仍沒有結果，陳金鋒目前將先專心幫助中華隊在經典賽打出佳績。

Lamigo桃猿是中職4隊唯一未支援經典賽的球隊，而陳金鋒卻答應郭泰源之邀，加入中華隊教練團，以致傳出他因未配合桃猿的政策，可能年底約滿後可能離開桃猿隊。

對於陳金鋒是否續留桃猿？張家銘表示，他曾與桃猿球團交換意見及看法，但沒有談到合約。他還說，有與其他球隊接觸，也跟陳金鋒分析各種狀況讓他了解，但目前陳金鋒只想專心在中華隊。

由於經紀公司對陳金鋒未來去向有投石問路的動作，因而推測他離開桃猿隊的可能性很高。

據傳，陳金鋒明年轉效富邦悍將與中信兄弟的可能性很高，對此，中信兄弟領隊楊培宏表示，該隊尚未與陳金鋒的經紀人接觸，等他與桃猿的合約年底結束後，內部會評估網羅陳金鋒的可能性。

(中時電子報)