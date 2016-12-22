上海確診H7N9禽流感病例 安徽本月已5例

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上海市衛生和計劃生育委員會21日通報1例江蘇來滬就診的輸入性感染H7N9病毒確診病例。患者為45歲張姓男子，江蘇南通戶籍，於12月21日確診，現正在積極救治中。

據《江淮晨報》報導，安徽省衛生計生委發布通報稱，12月8日以來，該省共報告5例H7N9確診病例，分別為合肥市3例（其中1例異地發病），死亡1例；宣城市1例，死亡1例；六安市1例。病例所在市縣已按照相關預案開展疫情防控和醫療救治工作。

安徽省疾病預防控制中心發布警示稱，該省已進入人感染H7N9禽流感疫情高發季節，疫情發生風險升高；老年人或患有基礎疾病（如高血壓、糖尿病、心腦血管疾病等）者感染後易發生嚴重的併發症而導致死亡。

(旺報)