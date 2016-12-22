比利‧林恩的中場戰事入金像獎初選名單

我要評比

台灣導演李安的「比利‧林恩的中場戰事」今天進入奧斯卡金像獎最佳影片初選名單，明年1月24日公布最後入圍名單。

最佳影片初選名單是由美國影藝學院（Academy ofMotion Picture Arts and Sciences）成員票選，只要獲得5%票數的影片，即取得初選資格。

今年初選名單共列入336部影片創歷史新高，去年是305部，2014年是323部，2013年是289部。336部之中，包括李安的新作「比利‧林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long halftime walk）。

至於由馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導，並由李安引薦來台取景拍攝的史詩巨作「沉默」（Silence），也列入初選名單。

其他被視為熱門的作品，包括「越來越愛你」（LaLa Land）、「月光下的藍色男孩」（Moonllight）、「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）等，也都列入初選名單。

此外，美國影藝學院另公布，獲得最佳化妝與髮型設計獎初選資格的7部作品，分別是超級英雄電影「惡棍英雄：死侍」（Deadpool），「惡女訂製服」（The Dressmaker），「走音天后」（Florence Foster Jenkins），以及「凱薩萬歲」（Hail, Caesar!），「明天別再來敲門」（A Man Called Ove），「星際爭霸戰：浩瀚無垠」（Star Trek Beyond），「自殺突擊隊」（Suicide Squad）。1051222

(中央社)