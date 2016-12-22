老虎隊捕手自主訓練 陪練員令網友稱羨

休季期間，職棒球員展開自主訓練，為新球季暖身；底特律老虎隊主力捕手麥坎（James McCann）在社群網站貼出一段影片，這個陪練員讓網友好羨慕。

影片中麥坎練打，與他面對面的護網後，坐著老婆潔西卡（Jessica McCann），用小拋球的方式投向打擊區。潔西卡每拋出一球，就要往護網裡面躲，深怕被高速襲來的擊球打中。

美國耶誕節假期將至，但麥坎沒有中斷訓練，因為家人充當陪練員，陪伴家人與練球一舉兩得。許多網友在影片底下留言，有人說這就是職業運動員的態度，有人說這對佳偶真是天生一對，令人羨慕。

麥坎是老虎隊主力捕手，過去2年出賽219場，大聯盟生涯3年繳出2成44打擊率、19支全壘打、89分打點的成績。他的守備方面已經得到肯定，球隊樂見他在打擊有所成長。1051222

(中央社)