限制興航代表人出境 勞部：達標就處理
勞動部長郭芳煜今天針對限制興航代表人出境表示，只要符合大量解僱勞工保護法規定，台北市勞動局報上來，勞動部會馬上處理，但目前興航積欠金額未到法定標準，下個月若發不出薪水，金額就到了。
復興航空上個月宣布解散，資遣旗下的1700名員工，引發勞資糾紛。復興企業工會今走上街頭，從興航母公司國產實業走到總統府抗議，盼總統蔡英文介入解決。台北市勞動局昨天也對興航再度開罰新台幣75萬元，並將提報公司董事等人限制出境，盼中央協調各單位成立專案小組處理。
對此，國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢表示，依據大量解僱勞工保護法規定，勞動部應該要偕同相關部會，限制興航代表人出境。
大量解僱勞工保護法第12條規定，僱用勞工人數在200人以上的事業單位，積欠全體被解僱勞工之總金額達2000萬元，若屆期未清償，中央主管機關得函請入出國管理機關禁止其代表人及實際負責人出國。
列席的郭芳煜表示，只要符合大解法的規定，當台北市勞動局報上來，勞動部就會馬上處理，但目前根據台北市勞動局指出，現在興航積欠的金額還沒有到法律規定的標準，不過若等到下個月，興航還是發不出薪水，那金額就到了。
王育敏指出，經過興航的事件，大解法應該要重新檢視，有必要做適度的修正，因為有這樣的空窗期，若遇到不負責任的老闆跑出去，將無法追究。1051222
(中央社)
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