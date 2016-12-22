陸團客減半 台東縣長長沙推旅遊

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藍營8縣市首長24日將在中國大陸北京參加台灣友善縣市農產品暨旅遊推介會。台東縣長今天先赴長沙推廣旅遊，他說大陸團客下降多，必須加強力度宣傳台東。

黃健庭告訴中央社記者，旅遊市場不能期待自然發生，一定要做宣傳工作。過去陸客到台灣主要是環島旅遊，一定會經過台東，現在兩岸情勢變化，大陸團客減少，才發現過去沒有投入太多資源宣傳，「大家對台東不是那麼熟」。

黃健庭先前已率業者到廣州拜會廣東省旅遊局，與當地組團社洽談台東深度遊產品包裝，23日將參加長沙旅遊博覽會開幕活動。他表示，湖南衛視已承諾將到台東做報導。

香港中通社20日引述台東縣政府觀光旅遊處長江慧卿說，520至今，台東陸客下降達5成，對台東旅遊造成很大衝擊。

8個藍營縣市首長繼9月訪問北京後，23日將分別率團赴北京，出席24日至25日在北京舉行的農特產品展銷暨旅遊推介會。部分縣市首長也利用機會前往其他城市推廣，除了台東縣外，苗栗縣長徐耀昌27日將到上海參加農特產和觀光旅遊推介會。1051222

(中央社)