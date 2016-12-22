文大薇閣組私校一條龍 教團：應加強監督

中國文化大學昨董事會改組，外傳可能與薇閣中小學結合成「一條龍」， 讓「私校貴族化」爭議再度浮上檯面。全國教師工會總聯合會今發出聲明表示，文大董事會爭議凸顯私校家族化和缺乏公共監督的問題，呼籲教育部修私校法，應朝向加強私校公共監督的方向，包括增設勞工董事、公益監察人等。

文化大學昨召開董事會，掌握文大董事會絕對多數席次的董事長張鏡湖和薇閣文教公益基金會董事長李傳洪，聯手通過下屆董事席次由15席縮減成11席，兩人將完全掌權董事會，屆時薇閣幼稚園、中小學恐和文大成「私校一條龍」。

全教總副秘書長羅德水表示， 以文大董事會為例，無論是改組前的15席、或是改組後的11席，董事會成員都是家族成員及其周邊政商關係人士，既沒有學校教職員代表，也沒有具社會公信力的外部董事，在缺乏公共監督下，原本就具高度家族色彩的董事會更加不受監督。

全教總呼籲，私校法應朝「降低私校的家族色彩」、「增強私校的公共監督」二個方向修法，才能增強私校的公共性與內部控制，挽救瀕臨崩壞的私校教育，建議降低三親等內董事比例至1/5，杜絕私校家族化，並增設公益董事、勞工董事及公益監察人，以強化公共監理，期能降低不法，增強私校辦學體質。

(中時)