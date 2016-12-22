歲末送暖 1.5萬斤平安米贈竹縣弱勢

民國黨主席徐欣勞瑩（左二）22日與藥師佛禪寺以及中華民國愛心菩薩發展協會，共同捐贈1萬5000斤平安米予弱勢家庭。（陳育賢攝）

民國黨主席徐欣勞瑩（左二）22日與藥師佛禪寺以及中華民國愛心菩薩發展協會，共同捐贈1萬5000斤平安米予弱勢家庭。（陳育賢攝）

歲末年終、寒冬送暖，民國黨主席、前立委徐欣瑩22日與藥師佛禪寺以及中華民國愛心菩薩發展協會，共同捐贈1萬5000斤開光供佛的平安米，予新竹縣各鄉鎮需要幫助的1500個家庭，幫助低收入戶及弱勢朋友。

徐欣瑩表示，據其訪查，今年慈善公益活動受不景氣影響，捐贈不如往年熱烈，有鑑於此，特別媒合社會善心人士，並招募愛心志工，近日募集到1萬5000斤白米，希望將象徵平安吉祥的愛心米，贈送給弱勢家庭，而過去是以關西、五峰、尖石的山區為主，這次她爭取擴大範圍到全縣需要幫助的1500個家庭。

愛心菩薩發展協會理事魏中文表示，「愛心菩薩捐贈愛心平安米」活動，此次匯集各地愛心菩薩們的善款共購置白米逾4萬斤，發送範圍從偏鄉擴大到新竹縣市、桃園龍潭及雲林等地，對象為低收入戶、弱勢族群與偏鄉地區。

今天代表受贈的人士中，有包括91歲的獨居老人范先生、獨自撫養3個小孩與中風重度燙傷丈夫的大陸新娘歐女士，以及肢體殘障的湯先生，場面相當溫馨。

徐欣瑩說，此次也招集全縣各鄉鎮超過100位愛心義工，其中不乏大專院校的學生，本周起將開始發放，期盼平安米就像愛心的種子，讓白米捐贈的愛傳千里，能散播到社會上的每個角落，幫助更多弱勢民眾與家庭。

(中時)