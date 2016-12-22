阿嬤接假檢警詐騙電話 員警及時攔阻

阿嬤接獲詐騙電話，員警及時成功攔阻。（吳江泉翻攝）

59歲蔡姓婦人接獲詐騙電話，該電話中告知其健保卡遭盜用需監管帳戶，她懷疑有詐，報警請求協助，高雄市警苓雅分局三多路派出所巡佐林俊志、警員林雅玲據報趕往英明路住家了解，並告知報案蔡婦，該電話係屬詐騙電話，請她毋須驚慌。

警方向蔡婦宣導此詐騙手法為常見之「假檢警詐騙案」，警方不會收取現金及監管帳戶或存款，也不會做電話筆錄及傳真法院公文書，蔡婦知悉歹徒的詐騙手法後，非常感激警方及時協助，並表示幸好有警方的幫忙，才免於落入詐騙集團的圈套。

(中時)