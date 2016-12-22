下一步如何走 賴清德：做好每一天
台南市長賴清德任期只剩2年，下一步備受關注，他今天面對媒體詢問時未明確表態，只說做好每一天比較重要。
賴清德今天召開就職6週年記者會後、接受媒體訪問時指出，他擔任市長的每一刻都盡心盡力，感謝6年來除他個人全力以赴，市府首長及市府團隊每個人都有責任心、榮譽感及使命一起努力，才有辦法遇到登革熱及地震時，市政推動沒有停歇。
對於台南市副市長顏純左佈局參選下屆市長，賴清德表示，顏純左擔任6年台南縣副縣長、6年台南縣市合併後的副市長，對縣政及市政推動有相當貢獻，他非常感謝，顏純左是個有高度的人，對未來有一定的規劃，這部分他都會尊重。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。