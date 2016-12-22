下一步如何走 賴清德：做好每一天

台南市長賴清德任期只剩2年，下一步備受關注，他今天面對媒體詢問時未明確表態，只說做好每一天比較重要。

賴清德今天召開就職6週年記者會後、接受媒體訪問時指出，他擔任市長的每一刻都盡心盡力，感謝6年來除他個人全力以赴，市府首長及市府團隊每個人都有責任心、榮譽感及使命一起努力，才有辦法遇到登革熱及地震時，市政推動沒有停歇。

對於台南市副市長顏純左佈局參選下屆市長，賴清德表示，顏純左擔任6年台南縣副縣長、6年台南縣市合併後的副市長，對縣政及市政推動有相當貢獻，他非常感謝，顏純左是個有高度的人，對未來有一定的規劃，這部分他都會尊重。1051222

(中央社)