NBA》現在才後悔 萊里遺憾08年沒選韋少

熱火總裁萊里後悔自己沒在2008年選到韋斯布魯克。(美聯社)

熱火總裁萊里放馬後炮的功力越來越強大！眼見雷霆明星後衛韋斯布魯克本季爆發表現，萊里22日表示，相當遺憾自己沒在2008年選秀會上，利用榜眼籤選來韋斯布魯克，但他再次允諾，將會快速完成熱火的重建工作。

萊里敢掛保證的原因，是他曾經兩度幫助熱火快速重建成功，第1次是在2001年，當時莫寧因病缺陣，不過隨後熱火找進韋德與卡隆巴特勒，又換來歐登與歐尼爾，終在2006年奪下隊史首冠。

第2次則在2008年，熱火在選秀會上，用榜眼籤選了比斯利，而不是韋斯布魯克，不過2010年成功組成三巨頭，也就是韋德、詹姆斯與波許的超強陣容，順利再次封王，萊里的管理能力確實很有一套。

儘管本季熱火前29戰輸了20場，萊里強調，自己很喜歡當前熱火的年輕陣容，尤其能夠圍繞當家中鋒懷塞德重建，明年熱火也有首輪籤，「這些都是我們球隊的財富，就算當前我們遭受打擊，但我們可以迅速扭轉局面。」

(中時電子報)