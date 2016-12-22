中市藍線提案通過 台中捷運路網成形

捷運藍線從台中火車站到沙鹿火車站，全線21.3公里，路線將行經台灣大道東西向最重要路段！（陳世宗翻攝）

大台中軌道路網第二條捷運誕生！交通部21日召開台中捷運藍線計畫複審會議，正式核准台中市政府的提案，修正後轉陳行政院審議。未來捷運藍線完成後，預計服務活動人口達57.6萬人，運量能達每日23.06萬人，尖峰運量可達每小時3.91萬人，將改善台灣大道輸運，並串聯市中心及雙港副都心，活絡沿線產業發展，也將與目前正在加緊施工的中捷綠線、台鐵山線及海線車站共站串聯。

捷運藍線經多年規畫與爭取，在103年底送交通部審查時，遭以「台中同時規劃BRT及捷運藍線，路線具有高度競合」為由未獲通過。交通局長王義川說，龍團隊上任後，為回應台灣大道壅塞民怨，將實質未達BRT標準的台中BRT，修正為優化公車系統，不僅顯著提升台灣大道運輸效能，更促成台中捷運藍線獲交通部審查通過。

交通部台中捷運藍線計畫複審會議，經交通部政務次長王國材及各委員一致認可，並提出補充未來轉乘規劃及檢討工程經費合理性等內容，修正通過後送行政院。台中市長林佳龍表示，感謝中央政府全力支持台中的重大交通建設，「捷運藍線是台中市的交通命脈！」

根據捷運藍線提案，全線21.3公里，共設15座車站，總經費1124.41億元，整體自償率為30.54%，市府負擔833.98億元，中央補助290.43億元，路線將行經台灣大道東西向最重要路段；經濟發展及周邊都市發展，預估土地開發效益可達229億元，經濟效益則為1180億元。

王義川說，捷運藍線為大台中8條旅運路廊的其中一條，路線西起沙鹿火車站、行經台灣大道進入市區，沿線經弘光大學、靜宜大學、東海大學、榮民總醫院、市政府、國家歌劇院等醫療、學區及觀光休閒娛樂區域，並和捷運綠線G9市政府站串聯形成共站，再往東進入台中火車站，終點站設於干城轉運中心，旅運需求量極大。

王義川指出，捷運藍線在沙鹿火車站(B1站)、台灣大道與文心路口(B9站)及台中火車站(B14站)分別與山手線、捷運綠線形成共站，可轉乘海線沙鹿車站及沙鹿轉運中心、捷運綠線G9站及台鐵台中車站，除能提升民眾搭乘便利性外，透過轉乘共站，更能增加運輸效益。

(中時)