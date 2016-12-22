跨年人潮多 林全指示管制人流
新北市日前耶誕節活動後，台鐵板橋車站發生電扶梯傷人事件，行政院長林全今天說，元旦連假有許多民眾參加跨年晚會或升旗活動，在人潮擁擠的捷運或鐵路系統，要適當管制人流。
林全在行政院會中指示交通部督導、協調各地方政府妥擬公共運輸接駁計畫，以疏散活動人潮，尤其在人潮擁擠的捷運或鐵路系統，應適度管制人流進出場站或月台，以維護民眾搭乘安全。
為改善以往連續假日花東地區一票難求的問題，林全責成交通部台鐵局隨時掌握行車狀況，適時釋出餘票，以提升載客效率。
此外，林全指出，為因應復興航空公司停航問題，請交通部持續監控市場供需，視狀況要求其他航空業者加開班次，或協調國防部、航港局以軍機或船舶疏運的方式增加運能，以滿足離島地區疏運需求。
林全強調，在連續假期期間，國道客運、台高鐵等公共運輸務必對路線及車輛設備做好維修保養工作，並利用新聞媒體、廣播電台、網路App、有線電視台及宣導摺頁等各種管道，讓民眾充分瞭解疏運措施及交通路況即時資訊，以利民眾事先安排規劃。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。