跨年人潮多 林全指示管制人流

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新北市日前耶誕節活動後，台鐵板橋車站發生電扶梯傷人事件，行政院長林全今天說，元旦連假有許多民眾參加跨年晚會或升旗活動，在人潮擁擠的捷運或鐵路系統，要適當管制人流。

林全在行政院會中指示交通部督導、協調各地方政府妥擬公共運輸接駁計畫，以疏散活動人潮，尤其在人潮擁擠的捷運或鐵路系統，應適度管制人流進出場站或月台，以維護民眾搭乘安全。

為改善以往連續假日花東地區一票難求的問題，林全責成交通部台鐵局隨時掌握行車狀況，適時釋出餘票，以提升載客效率。

此外，林全指出，為因應復興航空公司停航問題，請交通部持續監控市場供需，視狀況要求其他航空業者加開班次，或協調國防部、航港局以軍機或船舶疏運的方式增加運能，以滿足離島地區疏運需求。

林全強調，在連續假期期間，國道客運、台高鐵等公共運輸務必對路線及車輛設備做好維修保養工作，並利用新聞媒體、廣播電台、網路App、有線電視台及宣導摺頁等各種管道，讓民眾充分瞭解疏運措施及交通路況即時資訊，以利民眾事先安排規劃。1051222

(中央社)