加州撤銷登記 Uber終讓步停駛自駕車

優步（Uber）今天表示，已停止讓自動駕駛車在美國加州上路，因為當局撤銷試點計畫中使用車輛的登記。

法新社報導，優步自駕車先前在加州上路測試，罔顧加州勒令中止該計畫。

優步宣布在舊金山街頭停駛自駕汽車，因而中止了與加州車輛管理局（California Department of MotorVehicles）的衝突。

優步在寄給法新社的電郵聲明表示：「我們已經在加州停駛自駕車，因為加州車輛管理局已撤銷我們自駕車的行駛登記。」優步總部位於舊金山。

「我們正在思考，哪裡可讓我們重新配置這些車輛，並且依舊能向加州投入100%的心力，我們也將加倍努力，制定全州皆可行的行駛規範。」（譯者：中央社周莉芳）1051222

(中央社)