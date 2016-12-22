投宿帶啤酒被誤認是木炭 慣竊被逮

慣竊張姓男子騎著贓車投宿汽車旅館，用塑膠袋裝著啤酒準備進房暢飲，旅館人員卻誤以為是木炭要自殺，趕緊報警，結果張男被逮送辦。

台南市警局第三分局今天指出，偷遍台南和高雄的張男，從高雄騎著贓車到台南投宿汽車旅館，旅館人員看到張男提著塑膠袋，以為袋中裝著木炭，怕房客自殺，立刻報警。

警方趕到現場詢問，得知張男塑膠袋中裝的是啤酒，不是木炭，但警方慎重起見，用電腦系統查了一下張男的機車，竟發現機車懸掛的是失竊車牌，張男辯稱機車是向朋友借的。

警方見張男交代不清楚，把他帶回派出所詳查，才知張男騎的是贓車，車牌也是偷來，甚至當天還犯下1件竊案後才投宿旅館。警方訊後依法送辦。1051222

(中央社)