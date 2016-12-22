毒品來不及沖掉 毒販落網大嘆無奈

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嘉義縣黃姓男子涉嫌販賣毒品牟利，不僅常變換代步車輛，購毒還需通關密語以規避查緝。日前遭警查獲時，原準備將毒品沖入馬桶，經幹員及時撈住，讓黃嫌大嘆無奈。

嘉義縣警察局刑警大隊偵三隊今天表示，據報有歹徒在嘉義縣水上鄉與嘉義市交界地區販賣毒品牟利，歹徒為躲避查緝，經常變換交易地點，並以多部車輛代步。

警方追查涉嫌販毒的黃姓男子發現，黃男曾多次遭警查緝，推敲警方辦案方式，藉由頻繁更換交通工具、投宿汽車旅館等舉動，試圖混淆警方查緝，且毒蟲前往汽車旅館購毒，需在門外輕喊通關密語「可樂豬」。

偵三隊幹員日前掌握黃嫌投宿於嘉義市新民路某汽車旅館後，衝入其投宿房間，只見黃嫌神情緊張躲入廁所，幹員見狀立即上前逮捕。

偵三隊幹員隨後在廁所馬桶內查扣黃嫌丟棄的毒品海洛因、安非他命，以及電子磅秤、注射針筒等贓證物。

黃嫌供稱，警方甫衝入時，判斷沒有跑掉的可能性，只能先將毒品丟入馬桶沖水「拚拚看」，不過，警方眼明手快，沖水前就被逮捕。

幹員陸續將毒品、吸食器等贓證物一件件「打撈上岸」，讓湮滅證據未遂的黃嫌大感無奈。警訊後，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。1051222

(中央社)