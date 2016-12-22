阿里山同濟會 獎助嘉市128名國中生

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阿里山國際同濟會22日捐贈獎助學金給嘉義市128名弱勢學生，市長涂醒哲（前排左6）感謝阿里山同濟會發揮「同舟共濟」精神，讓弱勢家庭的教育問題獲得保障。中央社記者江俊亮攝 105年12月22日

阿里山國際同濟會今天捐贈獎助學金給嘉義市128名弱勢學生，市長涂醒哲感謝阿里山同濟會發揮「同舟共濟」精神，讓弱勢家庭的教育問題獲得保障。

市府指出，阿里山國際同濟會秉持「教育，不能停歇」的理念，今天在市府舉辦獎助學金捐贈儀式，有北園、北興、南興、民生及玉山等5所國中128名弱勢學生受贈。

涂醒哲表示，阿里山國際同濟會長期從事社會公益、救助弱勢，很感謝今天捐贈獎助學金給弱勢國中生，讓孩子們有堅強的後盾，可以安心學習，為未來打下堅實的基礎。

他說，「十年樹木，百年樹人」，教育是改變孩子未來的關鍵，也是長遠的工程，因此市府陸續開辦經濟弱勢幼兒營養券、公共托嬰中心，以及雲嘉地區第一所非營利幼兒園。

此外，明年起將擴大補助0至2歲保母托育費用、擴大開辦微型保險。

涂醒哲強調，對於有急難需求的兒童少年，全市有超過150家超商與店家與市府合作，有需要的兒少可前往用餐，決不讓孩子因為任何理由而挨餓。1051222

(中央社)