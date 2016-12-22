公務員涉貪喝花酒 辯稱一時不察

台灣港務公司基隆港務分公司蘇澳港營運處有公務員疑涉貪、喝花酒，昨天遭檢方偵辦。部分涉案人員在接受調查時，竟辯稱當時去喝花酒是「一時不察」。

蘇澳港營運處有公務員疑似在民國104年及105年間，於辦理蘇澳港區公共工程時，疑似洩漏標案底價及採購資訊給包商，同時要求包商招待到有女陪侍的酒店飲宴。

宜蘭地檢署獲報後，昨天動員前往蘇澳港營運處辦公室等地，約談13名關係人到案說明。

經偵訊，其中有1名營運處王姓承辦人與1名王姓包商因堅不吐實，檢方認為有串證、湮滅證據之虞，今天清晨依貪污治罪條例罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘包商及涉案公務員共4人，分別以新台幣3萬到10萬元交保候傳。全案繼續擴大調查偵辦。

據了解，檢方在偵訊時，有部分涉案公務員坦承喝花酒，但辯稱是因「一時不察」才去赴約。1051222

(中央社)