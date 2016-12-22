爆蔡依林6年情斷 和平分手錦榮！

蔡依林驚傳和錦榮6年情逝，已獲Jolin經紀人證實。(中時資料照片)

蔡依林今年7月曾公開曬跟錦榮的合照。(翻攝自蔡依林官方粉絲團微博)

天后蔡依林（Jolin）6年前因拍MV和男模錦榮（Vivian）結緣，兩人穩定交往多年，今(22日)竟傳出分手訊息，據《蘋果日報》報導，知情人指出，兩人已在上月和平分手，而一向敬業的蔡依林恢復單身後，便把心思投入工作中，相當堅強，稍後，Jolin經紀人王永良證實兩人已分手，錦榮經紀人也同步證實此事。

蔡依林和錦榮2010年因拍攝MV《玩愛之徒》相識而擦出愛火，被封「VJ戀」，雖然兩人知名度相差甚遠，導致錦榮被稱作是「后的男人」，不過，兩人交往時依舊甜蜜蜜，約會常走平價路線，不時就在各大夜市被捕獲買小吃，且除了多次被目擊一起出國旅行，之前也傳出已進展到「半同居」狀態，交往狀況穩定，讓粉絲相當期待兩人修成正果，故這次證實6年情逝，讓大家十分錯愕。

本名為Vivian Dawson的錦榮出生於紐西蘭，和Join拍定情MV後，2012年錦榮參與演出電影《寶島雙雄》，正式踏入演藝圈，2014年演出大陸人氣電影《小時代》系列電影，知名度暴增。錦榮日前接受媒體專訪，一開始先表示對婚姻觀念傳統，若要結婚必定得做到「婚戒不離手、妻冠夫姓、夫妻財產共有」，引發外界批評。

不久後，錦榮又透過經紀人滅火表示因中文不好將意思完全說錯，他對財產制看法相反，是因有台灣朋友結婚，他對「夫妻財產共有制」不可置信，就他認為，夫妻結婚財產應屬個別所有。而他本月初也曾開口承認在台灣這幾年一直很寂寞、壓力大，「不開心，徹底的不開心，我頭髮都白了」，如今看來，或許已暗示兩人情變主因。

(中時電子報)