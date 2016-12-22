任期做好做滿？賴清德：做好每一天最重要

賴清德今天舉行就職6周年記者會，面對是否做滿？他笑談，作好每一天最重要。(曹婷婷攝)

台南市長賴清德就職6周年，22日舉行6周年記者會，賴清德表示，去年有登革熱考驗、今年年初有大地震，今年跟去年對台南一樣，都是辛苦的一年，但「打斷手骨顛倒勇」，施政反而更豐碩，他也強調，這2年雖然辛苦，但未來將苦盡甘來，也明確揭示，喧騰已久的台南市鐵路地下化，明年將如期動工。

至於外界關心賴清德是否做好做滿？若中央徵調是否前往？他則笑答，過去6年來，擔任市長的每一天都盡心盡力，「作好每一天」比較重要。

(中時)