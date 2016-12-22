任期做好做滿？賴清德：做好每一天最重要
台南市長賴清德就職6周年，22日舉行6周年記者會，賴清德表示，去年有登革熱考驗、今年年初有大地震，今年跟去年對台南一樣，都是辛苦的一年，但「打斷手骨顛倒勇」，施政反而更豐碩，他也強調，這2年雖然辛苦，但未來將苦盡甘來，也明確揭示，喧騰已久的台南市鐵路地下化，明年將如期動工。
至於外界關心賴清德是否做好做滿？若中央徵調是否前往？他則笑答，過去6年來，擔任市長的每一天都盡心盡力，「作好每一天」比較重要。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。