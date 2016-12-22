台聖斷交 許信良：歡迎陸拿走我全部邦交國

亞太和平研究基金會董事長許信良22日表示，小邦交國斷交其實對台灣是好事，重要的是與美、中的關係。（鄭任南攝）

聖多美普林西比與台灣斷交，亞太和平研究基金會董事長許信良今表示，他一向認為台灣「邦交無用論」，這些小國邦交對台灣一點都不重要，只是負擔而已。他說，「我不認為斷交事件是很嚴重的事情，大陸如果有興趣拿走我們全部的邦交國，我們觀迎得很，但我也大膽說，中國大陸不會這樣做。」

由亞太和平研究基金會主辦的「2017年美國新政局與亞太情勢演變－台灣之挑戰與契機」研討會今天下午在外交部外交及國際事務學院舉行，許信良受邀出席發表開場致詞。

針對台聖斷交，許信良受訪時表示，如果中國大陸決定要搶走台灣的所有邦交國，台灣真的是無可奈何，「我們真的很難對抗，我們與大陸的競爭處於絕對劣勢，能維持多少邦交國，真的取決中國大陸。」

「但我們要了解，那些邦交國真的對台灣重要嗎？我年輕時便寫文章指出，其實這並不重要，最重要是我們自己。台灣沒有一個邦交國，對台灣的生存發展一點關係都沒有。」許信良說，台灣現在所剩的邦交國都是無足輕重的小國，為了要維持邦交，反而成了我們的負擔，「如果中共想要，可以把他們全都挖走。」

他強調，台灣現在的國際處境非常好，比過去是聯合國常任理事國好太多了。「我以前在英國讀書，到歐洲旅行簽證要半年以上，現在好太多了。我們哪要在乎一個小國的斷交，這根本不是挫敗，不應該把與台灣利害生存發展毫無關係的事情當作挫敗。」

但不是說國際關係不重要，有沒有邦交，並不是有沒有關係的唯一依據。許信良表示，過去台灣退出聯合國，與美日斷交，對台灣人民的震撼比現在的小國斷交大多了，但過了幾十年，台灣比以前更好，我們的國際處境艱困，但跟我們維持多少邦交國毫無關係。

許信良表示，兩岸關係對台灣而言還是相當重要，台灣不能再回到40年前兩岸軍事對抗的時代，蔡英文總統上台後多次表示兩岸關係要「維持現狀」，實際上觀看蔡政府對於兩岸的的政策，其實跟國民黨沒有差太多，就連海基會會長一職，原先想找的王金平、宋楚瑜，都是藍營的大咖，確實展現出「維持現狀」的決心。

許信良說，中共一向對民進黨特別挑剔，但也希望中共能夠冷靜、務實的看待兩岸關係。他又表示，川普執政之後，對中國大陸勢必會有不同的看法，到時在中美對抗的背景下，台灣一定會被捲進去，想脫身都脫不了。重要的是我們要先求生存，再求發展，「我們真的問題不在邦交國，而在處理美國與中國大陸關係。」

(中時)