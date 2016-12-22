菲民調：逾7成民眾預期快樂耶誕節

在菲國經濟成長前景維持亮麗之際，民意調查也發現，超過7成的菲律賓人預期今年能過1個快樂的耶誕節。

耶誕節對菲律賓天主教徒來說，是最重要的節日，民調機構「社會氣象站」今天公布12月3日至6日進行的調查，有73%的受訪樣本預期今年能過「快樂」耶誕節，只有5%認為會是「傷心」耶誕節，其餘認為「不快樂也不傷心」。

73%的比率高於去年的72%以及前年的71%，更是「社會氣象站」從2002年開始這項年度調查以來的最高值。

18歲至24歲的年輕族群，對耶誕節的期望最高，為75%。

調查並未詢問民眾原因，但多家國際機構預測菲國今年經濟成長依然亮麗，亞洲開發銀行（ADB）與世界銀行（WB）都預測菲國今年經濟成長可達6.8%。

另方面，有75%的菲律賓人認為「施比受有福」，希望自己是施予的一方。

絕大多數的菲律賓人是天主教徒，他們相信，耶誕節是分享上帝恩典的日子，較有能力的民眾會向弱勢族群分享食物或金錢，朋友之間也會互相送禮。1051222

(中央社)