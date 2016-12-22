日內閣通過下年度國防預算 規模創新高

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面臨北韓核武飛彈威脅以及和中國大陸之間的領土爭議，日本首相安倍晉三的內閣，今天通過新年度國防預算，規模創下新高。

法新社報導，日本內閣今天通過明年4月1日起新年度國防預算5.13兆日圓（436億美元），比本年度初步預算增加1.4%。

這是日本政府連續第5年提高國防預算，反映強硬派安倍打造日本軍隊的企圖心。日本軍隊自第二次世界大戰後受限於憲法，僅能自我防衛。

鄰國北韓今年來已經進行2次地下核子試爆及20多次的飛彈試射。

根據新國防預算，日本政府將強化彈道飛彈防禦，提撥預算部署與美國聯手開發的最新攔截飛彈。

新年度的國防預算，也反映東京政府捍衛東海無人小島的決心，即日方所稱的尖閣群島。1051222

(中央社)