基隆高齡交通死亡攀升 警宣導贈黃傘

為防制高齡者發生交通事故，基隆市警局交通隊22日上午利用龍頭山早起會晨間運動時間前往宣導，並贈送鮮黃色雨傘給民眾，為銀髮族提供多一層保障。（基隆市警局提供）中央社記者王朝鈺傳真 105年12月22日

為防制高齡者發生交通事故，基隆市警局交通隊今天上午利用龍頭山早起會晨間運動時間前往宣導，並贈送鮮黃色雨傘給民眾，為銀髮族提供多一層保障。

交通隊長賴國隆表示，基隆市65歲以上高齡者計有4萬9134人，比例13.2%，高於全國平均，而在民國103年及104年，連續2年都有21人因交通事故死亡，其中高齡者每年都有3人，占14.3%，至於今年截至目前為止，交通事故共有15人死亡，高齡者則有6人，比例攀升到4成。

賴國隆說，交通隊特別利用信義區龍頭山早起會晨間運動時間，辦理高齡者交通安全宣導講座，將年長者容易發生車禍的事故類別形態，以及早起出門運動天色昏暗，提高安全係數的小撇步和在場長者分享，希望達到警惕、宣導作用。

另外，為了提升高齡者晨昏及夜間外出時的辨識度，警察局還特別採購亮色顯眼的雨傘，贈送給參與的民眾，希望能為銀髮族的用路安全提供多一層保障。

交通隊組長李文雄也呼籲，長者發生車禍時，一定要到醫院徹底檢查，千萬不能輕忽，曾經有長者以為身體只有輕微擦傷而不願就醫，回家後隔天因顱內出血死亡。1051222

(中央社)