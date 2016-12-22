當過記者和陸戰隊員 傳川普選他掌亞洲事務
川普可能延覽一名有媒體和軍事背景的作者擔任白宮國安會亞洲事務資深主任。華府外交媒體《尼爾森報導》報導，曾在亞洲擔任記者的陸戰隊退伍上尉波坦吉爾（Matt Pottinger）將出任白宮國安會亞洲事務資深主任，主管川普政府包括台灣、中國在內的亞洲外交與軍事政策。
這項人事案若屬實，將首創白宮啟用兼具媒體與軍事背景人士主掌亞洲事務先例。
現年42歲的波坦吉爾大學主修中文，1998至2001年擔任《路透社》記者，2001至2005年轉任《華爾街日報》，期間派駐北京和香港，主要採訪中國和亞洲事務。他做過許多包括環保和貪腐的調查採訪，跑過2003年的SARS疫情，曾獲得亞洲出版業協會（SOPA）新聞獎。與他熟識的新聞同業描述波坦吉爾是一位「熱血澎湃」的記者。
2005年波坦吉爾決定投筆從戎，並通過重重考驗，以32歲之齡加入美軍陸戰隊，先後服役於伊拉克與阿富汗。波坦吉爾與川普提名為白宮國家安全顧問的佛林熟識。2010年8月他以陸戰隊上尉官階退役後，重返寫作工作，與佛林等合著了「修補情報：讓情報在阿富汗發揮作用的藍圖」報告。
華府許多外交人士因而認為，波坦吉爾加入白宮國安團隊的安排應已大致定案。這項人事案無須經國會通過，這個職務是與美國在台協會和我駐美代表處最直接的溝通管道。
(中時)
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