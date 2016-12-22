賴清德就職6周年 計程車司機陳情鬧場

計程車司機黃清會衝到賴清德就職周年典禮陳情。(曹婷婷攝)

賴清德今天上午舉行就職6周年成果報告與未來展望，上演一段意外插曲，一名計程車司機黃清會在就職典禮尾聲時，趁賴清德還在台上發表感言，突然一個箭步、高舉雙手大喊「我要伸冤」，3名警衛及時上前攔住。

賴清德雖緩頰要求警衛無須將人架走，並立即結束談話，不過，男子仍被立刻帶離現場。黃清會表示，因不滿高鐵外計程車排班被財團壟斷，過去多次陳情未果，出此下策，希望能當面向市長表達心聲。

(中時)