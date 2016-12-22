一例一休衝擊週六郵局 半數明年不營業

中華郵政總經理陳憲著今天表示，因應政府一例一休政策，明年元旦起，目前週六有營業的287間郵局，至少一半週六不營業，但另一半週六仍營業，營業時間從原本只到中午12時，延長至下午4時。

中華郵政目前全台有1312間郵局，只有287間週六有營業。1051222

(中央社)