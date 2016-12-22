活化古蹟 彰化北斗巷弄聚寶
彰化縣文化局將利用耶誕節以及元旦假日在北斗鎮縣定古蹟保甲事務所以及北斗郡守宿舍，舉辦手作美學巷弄聚寶活動。
文化局指出，活動內容有手作創意市集、社區精釆紀錄片放映等，歡迎民眾前往參觀。
彰化縣文化局表示，因應縣定古蹟以及歷史建築陸續修復完工，文化局運用在地力量連結文化活動，利用耶誕佳節以及元旦假日舉辦「創藝墅系列活動-手作、美學、巷弄聚寶」活動，藉由藝術活化北斗鎮的保甲事務所以及北斗郡守宿舍2棟歷史建物場所。
文化局說明，活動內容有動態創藝活動、手作創意市集、美學體驗DIY、社區學校藝文表演、社區精采紀錄片放映等；靜態的展覽則有社區繪本展等。另外在12月24、31日加映親子故事劇場；12月31日加映1日郡守體驗，穿和服、品茶道、賞書畫。
12月24日、25日、31日以及明年的1月1日和2日，每天上午11時起有藝墅打卡讚活動，只要拍下2棟建物共5張照片在FB上傳並打卡，就可以獲得精美文創原木名片盒，每人限1份，每日限量20份，送完為止，歡迎民眾踴躍前往拍照打卡，留下精采照片。1051222
(中央社)
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